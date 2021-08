Tempesta d'amore, anticipazioni dall'8 al 14 agosto: scoppia l'amore tra Maja e Florian (Di sabato 7 agosto 2021) Gli appassionati di Tempesta d'amore, nel corso della nuova settimana di programmazione, assisteranno finalmente al lieto fine tra Maja e Florian che, dopo innumerevoli alti e bassi e tanti ripensamenti, decideranno di mettersi insieme. Intanto, le anticipazioni dall'8 al 14 agosto svelano che Werner deciderà di ipotecare le sue azioni del Fürstenhof per poter investire nell'hotel wellness progettato da Robert e Cornelia, ignaro di essere caduto nella trappola di Erik e Ariane. In seguito, Maja sarà dispiaciuta per aver causato ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 agosto 2021) Gli appassionati did', nel corso della nuova settimana di programmazione, assisteranno finalmente al lieto fine trache, dopo innumerevoli alti e bassi e tanti ripensamenti, decideranno di mettersi insieme. Intanto, le'8 al 14svelano che Werner deciderà di ipotecare le sue azioni del Fürstenhof per poter investire nell'hotel wellness progettato da Robert e Cornelia, ignaro di essere caduto nella trappola di Erik e Ariane. In seguito,sarà dispiaciuta per aver causato ...

