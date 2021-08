Tamponi rapidi in musei e parchi siciliani per il rilascio del Green pass (Di sabato 7 agosto 2021) Palermo, 7 agosto - Dopo la guerra per vaccinare i turisti nei luoghi di vacanza, scatta la gara delle regioni per non perdere i visitatori sprovvisti di Green pass, obbligatorio dal 6 agosto in ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 7 agosto 2021) Palermo, 7 agosto - Dopo la guerra per vaccinare i turisti nei luoghi di vacanza, scatta la gara delle regioni per non perdere i visitatori sprovvisti di, obbligatorio dal 6 agosto in ...

Advertising

matteosalvinimi : …possibilità per tutti di utilizzare tamponi rapidi e gratuiti, antigenici e salivari. Sono queste alcune delle ric… - LiguriaNotizie : Soros e Gates acquistano azienda per tamponi rapidi - marcomorini72 : RT @AlbertoSamona: Tamponi rapidi all'ingresso dei principali luoghi della #cultura in #Sicilia per garantire l'accesso anche a chi è sprov… - Antipeppe : @539th Toscana 714 vs 641 oggi: 19.010 test di cui 9.410 tamponi molecolari e 9.600 test rapidi sabato 31/7: 15.7… - annalisagraz : Long Short Story: affidabilità dei tamponi rapidi in farmacia Mio fratello ha avuto contatto INDIRETTO con una rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi rapidi Tamponi rapidi in musei e parchi siciliani per il rilascio del Green pass E anche un modo, nel pieno della stagione estiva, per andare incontro alle esigenze di tutti, garantendo la possibilità di effettuare tamponi". La decisione, al momento, riguarda: la Valle dei Templi ...

Festival itinerante 'La Notte della Taranta' domani fa tappa a Sogliano Cavour Nei pressi del varco di accesso verrà allestita una postazione per la somministrazione dei tamponi rapidi finalizzati solo a persone che non sono munite di green pass e vogliono entrare nell'area. ...

Tamponi rapidi in farmacia a prezzo ridotto Adnkronos Soros e Gates acquistano azienda per tamponi rapidi Il consorzio “GAH”, Global Access Health costituito da George Soros e Bill Gates compra l’azienda dei test rapidi per il Covid.

Tamponi e Green Pass nei musei e parchi archeologici siciliani Favorire l’accesso nei luoghi della cultura siciliani, nel rispetto delle nuove normative anti Covid, anche a chi è sprovvisto di green pass. E’ questo il senso dell’iniziativa voluta dal governo Musu ...

E anche un modo, nel pieno della stagione estiva, per andare incontro alle esigenze di tutti, garantendo la possibilità di effettuare". La decisione, al momento, riguarda: la Valle dei Templi ...Nei pressi del varco di accesso verrà allestita una postazione per la somministrazione deifinalizzati solo a persone che non sono munite di green pass e vogliono entrare nell'area. ...Il consorzio “GAH”, Global Access Health costituito da George Soros e Bill Gates compra l’azienda dei test rapidi per il Covid.Favorire l’accesso nei luoghi della cultura siciliani, nel rispetto delle nuove normative anti Covid, anche a chi è sprovvisto di green pass. E’ questo il senso dell’iniziativa voluta dal governo Musu ...