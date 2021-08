Tamponi in farmacia, «costeranno 15 euro In attesa della Regione» (Di sabato 7 agosto 2021) Prezzi calmierati per l’esecuzione dei Tamponi rapidi anche nella Bergamasca, dopo l’intesa raggiunta a livello nazionale, ma in attesa delle indicazioni regionali il tampone costerà ancora 15 euro anche per la fascia tra i 12 e i 18 anni, almeno per qualche giorno. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 agosto 2021) Prezzi calmierati per l’esecuzione deirapidi anche nella Bergamasca, dopo l’intesa raggiunta a livello nazionale, ma indelle indicazioni regionali il tampone costerà ancora 15anche per la fascia tra i 12 e i 18 anni, almeno per qualche giorno.

