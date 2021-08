Tamponi gratuiti, la protesta degli infermieri in Veneto: siamo stremati (Di sabato 7 agosto 2021) Otto ore bardati dalla testa ai piedi per fare i Tamponi a chi non può o non vuole vaccinarsi, magari in un tendone in piazza sotto il sole o nel parcheggio di un centro commerciale. È questa, raccontano gli infermieri, l’altra faccia del “green pass” in Veneto, dove la regione ha garantito Tamponi gratuiti alla popolazione in una sessantina di centri tampone sparsi sul territorio. Fornire test a tutti è un’iniziativa lodevole, utilissima per chi non ha le risorse economiche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 7 agosto 2021) Otto ore bardati dalla testa ai piedi per fare ia chi non può o non vuole vaccinarsi, magari in un tendone in piazza sotto il sole o nel parcheggio di un centro commerciale. È questa, raccontano gli, l’altra faccia del “green pass” in, dove la regione ha garantitoalla popolazione in una sessantina di centri tampone sparsi sul territorio. Fornire test a tutti è un’iniziativa lodevole, utilissima per chi non ha le risorse economiche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

