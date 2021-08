Superbike, Rea si conferma imbattibile e si prende la Superpole anche nel GP della Repubblica Ceca 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) Il sesto appuntamento stagionale col Mondiale 2021 di Superbike è entrato nel vivo questa mattina sul tracciato di Brno, in Repubblica Ceca. La Superpole, valida per l’assegnazione delle posizioni di partenza per gara-1 e per la Superpole Race di domani, ha consacrato ancora una volta il britannico Jonathan Rea. Il campione del mondo in forze alla Kawasaki è riuscito a spuntarla, con un ultimo tentativo stellare, sul rivale turco Toprak Razgatlioglu, fermando il cronometro in 1’31.684. Sembrava davvero fatta per il pilota della Yamaha, dopo che aveva siglato uno strepitoso ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Il sesto appuntamento stagionale col Mondialediè entrato nel vivo questa mattina sul tracciato di Brno, in. La, valida per l’assegnazione delle posizioni di partenza per gara-1 e per laRace di domani, ha consacrato ancora una volta il britannico Jonathan Rea. Il campione del mondo in forze alla Kawasaki è riuscito a spuntarla, con un ultimo tentativo stellare, sul rivale turco Toprak Razgatlioglu, fermando il cronometro in 1’31.684. Sembrava davvero fatta per il pilotaYamaha, dopo che aveva siglato uno strepitoso ...

