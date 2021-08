Stranger Things 4: Netflix annuncia l'uscita della serie (Di sabato 7 agosto 2021) Stranger Things, una delle serie Netflix più amate degli ultimi anni, sta per tornare sulla piattaforma streaming con la quarta stagione dopo quasi due anni di attesa. I fan, dunque, potranno presto rivedere i propri beniamini anche se non c'è una data d'uscita precisa. Netflix, infatti, ha rilasciato un nuovo teaser alla fine del quale si evince che i nuovi episodi della serie arriveranno nel 2022 e che saranno all'insegna dell'adrenalina. Stranger Things: Netflix annuncia ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 7 agosto 2021), una dellepiù amate degli ultimi anni, sta per tornare sulla piattaforma streaming con la quarta stagione dopo quasi due anni di attesa. I fan, dunque, potranno presto rivedere i propri beniamini anche se non c'è una data d'precisa., infatti, ha rilasciato un nuovo teaser alla fine del quale si evince che i nuovi episodiarriveranno nel 2022 e che saranno all'insegna dell'adrenalina....

Advertising

NetflixIT : Stranger Things 4 uscirà nel 2022 a thread: (assolutamente non noi che abbiamo screenshottato ogni singolo frame AA… - Lokiseyes : L'ultima che ho guardato è stata la terza stagione di stranger things perché una mia amica mi ha prestato Netflix.… - W3M4D31T : RT @oioiigiulia: se c'è qualcunx a cui piace una di queste cose/persone, commentate o retwittate che voglio conoscervx - one direction -//… - oioiigiulia : se c'è qualcunx a cui piace una di queste cose/persone, commentate o retwittate che voglio conoscervx - one directi… - niallloveskevin : Comunque Sarah e la matrigna erano insieme in stranger things shocki -