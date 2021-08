Stati Uniti, incubo nuovi contagi: oltre 100 mila al giorno per la variante Delta. L’epicentro in Florida con 22 mila casi (Di sabato 7 agosto 2021) Cresce l’incubo Coronavirus negli Stati Uniti, dove monta l’allarme per la diffusione della variante Delta, che nelle ultime ore ha portato l’America a superare la soglia dei 100 mila nuovi casi di contagio al giorno: mai così tanti da febbraio e più dello scorso anno in piena prima ondata della pandemia, con un incremento del 113% rispetto alla media delle due settimane appena trascorse. Nonostante l’incremento dei casi, in molti Stati degli Usa la vita scorre pressoché ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Cresce l’Coronavirus negli, dove monta l’allarme per la diffusione della, che nelle ultime ore ha portato l’America a superare la soglia dei 100dio al: mai così tanti da febbraio e più dello scorso anno in piena prima ondata della pandemia, con un incremento del 113% rispetto alla media delle due settimane appena trascorse. Nonostante l’incremento dei, in moltidegli Usa la vita scorre pressoché ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - Nessuna nazione ha ottenuto più medaglie d'oro nell'atletica dell'Italia finora ai Giochi Olimpici di Tokyo 202… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti battono la Francia per 87-82 e conquistano il titolo olimpico nel torneo di basket a #Tokyo2020. Si… - Fontana3Lorenzo : Senza parole! Negli Stati Uniti, il politicamente corretto ha un nuovo nemico: i nomi degli animali, piante, fale… - pairsonnalitesF : Biden nomina ambasciatore in Svizzera il capo di una fondazione pro-Lgbtq: ... in Svizzera e Liechtenstein, Scott M… - StefaniaFalone : RT @Antonio_Caramia: ??È una pandemia degli innocenti! ??Superato il record dei ricoveri giornalieri negli Stati Uniti ??261 bambini ricover… -