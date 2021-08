"Stasera lavoro come badante...". La mamma di Desalu rinuncia alla tv (Di sabato 7 agosto 2021) La signora Veronica non è potuta intervenire alla trasmissione "Il Circolo degli anelli". Il motivo l'ha svelato la conduttrice in diretta tv Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) La signora Veronica non è potuta interveniretrasmissione "Il Circolo degli anelli". Il motivo l'ha svelato la conduttrice in diretta tv

Desalu, mamma Veronica rinuncia alla tv: «Scusate, stasera lavoro come badante» È arrivata dalla Nigeria senza conoscere una parola di italiano. Ma si è integrata, Veronica Desalu, la mamma di Fausto, fresco vincitore della medaglia d'oro nella staffetta ...

