SPORT: 'Nessuna offerta ufficiale per Messi da parte del PSG' (Di sabato 7 agosto 2021) Lo riporta il quotidiano SPORT spiegando che l'entourage del fuoriclasse argentino non ha ancora ricevuto Nessuna offerta che, però, arriverà nelle prossime ore. Leo Messi firmerà un biennale da 40 ... Leggi su calciomagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Lo riporta il quotidianospiegando che l'entourage del fuoriclasse argentino non ha ancora ricevutoche, però, arriverà nelle prossime ore. Leofirmerà un biennale da 40 ...

Applausi per Milena Baldassarri, 6° posto nella ginnastica ritmica: è il miglior risultato di sempre per un'azzurra ai Giochi Si chiude con un ottimo sesto posto per Milena Baldassarri la finale del concorso individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo , un risultato storico per l' Italia perché mai nessuna azzurra era riuscita a spingersi a tanto ai Giochi . La ginnasta italiana chiude con il punteggio di 99.625, a un punto esatto dal quinto posto occupato dalla bulgara Boryana Kaleyn . Medaglia ...

Pechino2022, allarme del Coni: “Con questo protocollo non ci andrà nessuno” Il capo missione dell'Italia Team a Tokyo, Carlo Mornati: "È complicato, la Cina è chiusa non solo per noi ma per tutti. Sarà molto difficile fare quello che abbiamo potuto fare in Giappone. Non ci so ...

