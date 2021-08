Sottil: "Non arriviamo al massimo nella sfida contro il Napoli. Spalletti è un allenatore geniale" (Di sabato 7 agosto 2021) Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli, ha parlato alla vigilia della sfida amichevole col Napoli in programma domani pomeriggio alle 17:30 allo Stadio Teofilo Patini. Ecco quanto detto dal tecnico in vista della partita contro gli azzurri: “È sicuramente un impegno prestigioso e soprattutto difficile, un test utile per capire a che punto siamo a livello fisico, generale e tattico. Non arriviamo benissimo a questa gara perché siamo ancora incompleti nonostante abbiamo lavorato bene e molto intensamente in questa settimana, incrementando le velocità, con e senza palla, e svolgendo lavori ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021) Andreadell'Ascoli, ha parlato alla vigilia dellaamichevole colin programma domani pomeriggio alle 17:30 allo Stadio Teofilo Patini. Ecco quanto detto dal tecnico in vista della partitagli azzurri: “È sicuramente un impegno prestigioso e soprattutto difficile, un test utile per capire a che punto siamo a livello fisico, generale e tattico. Nonbenissimo a questa gara perché siamo ancora incompleti nonostante abbiamo lavorato bene e molto intensamente in questa settimana, incrementando le velocità, con e senza palla, e svolgendo lavori ...

