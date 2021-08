Sondaggio: per il 41 % dei votanti l’Atalanta sarebbe la destinazione migliore per Belotti (Di domenica 8 agosto 2021) Sondaggio: Belotti in scadenza: secondo voi, quale sarebbe la scelta migliore per il suo futuro? Atalanta 41% Roma 22% Rinnovo Torino 21% Estero 18% Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021)in scadenza: secondo voi, qualela sceltaper il suo futuro? Atalanta 41% Roma 22% Rinnovo Torino 21% Estero 18% Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : ??? Sondaggio per il kit: LIVE NOW - Termina il 09/08 alle 09:00 CEST ??? Sondaggio per la bandierina: al via il 10/… - ParcoColosseo : Se sei una #guidaturistica autorizzata e conduci i tuoi gruppi nel Parco archeologico del Colosseo vorremmo conosce… - mirkocalemme : +++ Sondaggio #Inter per #Dybala, il cui agente incontrerà la #Juventus per il rinnovo nei prossimi giorni+++ A bre… - Robertoro80 : RT @CorriereGranata: Contatto #Roma #Belotti in serata: il ?? torna ad essere un obiettivo in caso di partenza di Dzeko (ci prova l’Inter).… - Masquerade7012 : @quasar975 @doluccia16 Si ho appena scaricato tweet per parlare liberamente visto che su fb ho diversi amici invasa… -