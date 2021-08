Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora davanti alla Lega. Risale il Movimento 5 Stelle (Di sabato 7 agosto 2021) Fratelli d’Italia non aumenta il suo consenso ma riesce comunque a tenere dietro la Lega. L’appassionante testa a testa tra i due principali partiti di centrodestra vede la forza politica guidata da Giorgia Meloni ancora davanti al Carroccio, anche se solo di un decimo di punto. Fratelli d’Italia perde uno 0,1% rispetto al Sondaggio di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 7 agosto 2021)non aumenta il suo consenso ma riesce comunque a tenere dietro la. L’appassionante testa a testa tra i due principali partiti di centrodestra vede la forza politica guidata da Giorgia Melonial Carroccio, anche se solo di un decimo di punto.perde uno 0,1% rispetto alo di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

infoitinterno : Ultimi Sondaggi Politici 4 agosto 2021 sondaggi SWG per LA7 - GianniMagini : Si sono chiusi i due sondaggi politici con una netta vittoria del M5S nel primo, ed un duello all'ultimo sangue nel… - MarcheschiPaolo : #Fratelli d'Italia vola nei sondaggi. #GiorgiaMeloni in testa alle vendite dei libri politici. Il meritato successo… - ilo_ak : RT @xnitius: @cialtronix @massimogara @GuidoCrosetto Fonte? Perché io ho trovato questa ????che non dice proprio così.???? - xnitius : @cialtronix @massimogara @GuidoCrosetto Fonte? Perché io ho trovato questa ????che non dice proprio così.???? -