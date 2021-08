Sondaggi politici elettorali oggi 7 agosto 2021: Fratelli d’Italia vola, cala la fiducia in Draghi (Di sabato 7 agosto 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 7 agosto 2021 Sondaggi politici elettorali oggi – Fratelli d’Italia resta stabilmente il primo partito del Paese, con un distacco dalla Lega che comincia a farsi sostanzioso, mentre la fiducia degli italiani nel confronti del Presidente del Consiglio Mario Draghi non è più granitica come nei primi mesi del suo esecutivo. A fornirci questa fotografia è l’ultimo Sondaggio realizzato da Termometro Politico. ... Leggi su tpi (Di sabato 7 agosto 2021)resta stabilmente il primo partito del Paese, con un distacco dalla Lega che comincia a farsi sostanzioso, mentre ladegli italiani nel confronti del Presidente del Consiglio Marionon è più granitica come nei primi mesi del suo esecutivo. A fornirci questa fotografia è l’ultimoo realizzato da Termometro Politico. ...

