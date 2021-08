Solidarietà trentina | ancora energie per la Sicilia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Solidarietà trentina

TrentoToday

Continua la missione diin Sicilia. È quasi arrivato a destinazione anche l'ultimo gruppo di uomini partito nel pomeriggio di venerdì 6 agosto dalla caserma di Riva del Garda e diretto nelle zone di ...Domenica 8 agosto alle 17, in Piazza Dante a Trento , si terrà un presidio di, "Giustizia per Youns" , organizzato da MDMI in collaborazione con altre associazioni : Unione marocchini all'...