Soglia critica vicina. Non solo Sardegna, ecco la Regione a un passo dalla zona gialla: vacanze rovinate dalla variante Delta? (Di sabato 7 agosto 2021) A ridosso di Ferragosto si teme il peggio per due Regioni parecchio ambite: Sardegna e Sicilia. Il Covid sembra infatti non dare pace alle due isole, che potrebbero trovarsi a un passo dalla zona gialla. Sotto la lente di ingrandimento l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica. La Sardegna ha infatti superato la Soglia critica del 10 per cento di occupazione delle rianimazioni con pazienti Covid fissata dai nuovi parametri. Non va meglio alla Sicilia che raggiunge quota 11 per cento di occupazione dei posti in reparto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) A ridosso di Ferragosto si teme il peggio per due Regioni parecchio ambite:e Sicilia. Il Covid sembra infatti non dare pace alle due isole, che potrebbero trovarsi a un. Sotto la lente di ingrandimento l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva e in area medica. Laha infatti superato ladel 10 per cento di occupazione delle rianimazioni con pazienti Covid fissata dai nuovi parametri. Non va meglio alla Sicilia che raggiunge quota 11 per cento di occupazione dei posti in reparto, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'appello di un'infermiera che lavora a Cagliari. Nella regione le terapie intensive hanno toccato la soglia critic… - PathFighting : L'AMOC si sta avvicinando alla soglia critica in cui l'intero pianeta potrebbe crollare improvvisamente 'La chiave:… - RobertoLocate14 : RT @gianniconta: @Casellabooksweb L'impoverimento della lingua è come il surriscaldamento globale: superata la soglia critica, ne vediamo s… - Casellabooksweb : RT @gianniconta: @Casellabooksweb L'impoverimento della lingua è come il surriscaldamento globale: superata la soglia critica, ne vediamo s… - PoliticaNewsNow : Covid, Rezza: 'Al di sotto della soglia critica, continuiamo a rispettare le norme e vaccinarci' -