Sinner va in finale a Washington, la prima volta in un Atp 500 (Di sabato 7 agosto 2021) Jannik Sinner va in finale al torneo di Washington, per la prima volta in un Atp 500. L’altoatesino ha vinto contro il ventunenne californiano Brooksby un ragazzone che ricorda Jim Courier. I due hanno disputato un ottimo primo set, ovviamente non per gli amanti del tennis di tocco. Sinner ha mostrato di essere tornato quadrato dal punto di vista mentale. Sul 5-6 ha recuperato da 0-40 e poi da quel momento ha vinto prima il tie-break a due e quindi si è aggiudicato il match vincendo 6-1 il secondo set. Sinner sembra sulla strada giusta per ritrovarsi. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 agosto 2021) Jannikva inal torneo di, per lain un Atp 500. L’altoatesino ha vinto contro il ventunenne californiano Brooksby un ragazzone che ricorda Jim Courier. I due hanno disputato un ottimo primo set, ovviamente non per gli amanti del tennis di tocco.ha mostrato di essere tornato quadrato dal punto di vista mentale. Sul 5-6 ha recuperato da 0-40 e poi da quel momento ha vintoil tie-break a due e quindi si è aggiudicato il match vincendo 6-1 il secondo set.sembra sulla strada giusta per ritrovarsi. ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? Sinner SPAZIALE ?? Jannik ha la meglio su Brooksby per 7-6 6-1 e centra la sua prima finale in un ATP 500, la ter… - Alemilanista86 : RT @gippu1: A #Washington non si ferma la crisi irreversibile di Jannik #Sinner, che pochi giorni prima di compiere vent'anni raggiunge la… - ElBuffi82 : RT @gippu1: A #Washington non si ferma la crisi irreversibile di Jannik #Sinner, che pochi giorni prima di compiere vent'anni raggiunge la… - rr71 : RT @gippu1: A #Washington non si ferma la crisi irreversibile di Jannik #Sinner, che pochi giorni prima di compiere vent'anni raggiunge la… - Bruno_G79 : RT @GeorgeSpalluto: #Sinner è il 2° tennista italiano a centrare in una stessa stagione 1 finale in un tutte e 3 le categorie dei tornei At… -