Silvia Semeraro | chi è l’italiana del karate in gara alle Olimpiadi

(Di sabato 7 agosto 2021), l’atleta specializzata in Kumitè ha 25 anni è di Taranto e da pochi mesi è entrata nelle Fiamme Oro, ottiene la partecipazione per Tokyo 2020 combattendo nella categoria 61Kg., chi è l’atleta che potrebbe aggiudicarsi l’oro (Foto dal web)Conquista la medaglia d’argento a Parigi, dove erano stati messi in palio tre posti per partecipare, dopo aver vinto nella sua disciplina e la semifinale del round battuto con 4-0 la canadese Melissa Bratic. Ha perso contro la svizzera Elena Quirici, mancando l’argento dopo aver sconfitto ...

7.01 E ora al Nippon Budokan si comincia col botto:sul tatami per giocarsi i primi due punti in questo raggruppamento. 6.59 Nel Pool B ci sono invece l'algerina Matoub, la svizzera ...Andiamo allora a parlare di, nata il 2 maggio 1996 a Faggiano, in provincia di Taranto, cresciuta in una famiglia di pallavolisti e qualificatasi per Tokyo nonostante un infortunio ...Silvia Semeraro, l’atleta specializzata in Kumitè ha 25 anni è di Taranto e da pochi mesi è entrata nelle Fiamme Oro, ottiene la partecipazio ...La diretta scritta del kumite maschile di Karate con Silvia Semeraro, valevole per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si parte con l’elimination round con l’azzurra che sarà impegnata nella categoria +61 kg ...