Siamo poliziotti, padri di famiglia. I media raccontino le violenze che subiamo dai manifestanti (Di sabato 7 agosto 2021) Quando si parla di manifestanti e forze dell'ordine, molto spesso la linea che divide il sacrosanto diritto di manifestare liberamente e il terrorismo di piazza, è quasi invisibile. E questo non perché la polizia eserciti un'azione repressiva e violenta sulle altrui libertà ma, al contrario, perché proteste anche nobili nel loro intento, diventano pretesto utile ai facinorosi per inveire contro le forze dell'ordine.I disordini che si sono registrati sabato scorso in Val di Susa, a causa di un corteo deviato da quella che era l'iniziale manifestazione, ossia il "Festival dell'alta felicità", hanno nuovamente restituito una realtà di violenza gratuita e di odio contro le ...

