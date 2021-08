Sex and the City, Carrie e Mr. Big “ancora insieme” nel nuovo scatto (Di sabato 7 agosto 2021) Sono ormai iniziate da alcune settimane le riprese di And Just Like That…, atteso revival della storica Sex and the City. La serie, targata HBO, vedrà nuovamente come protagoniste Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York, sullo sfondo della Grande Mela. Grande assente sarà, invece, Kim Cattrall nei panni dell’ironica e scoppiettante Samantha Jones, sebbene ci sia la possibilità – sempre più concreta – che possa tornare a sorpresa in un’ipotetica seconda stagione. Così come “la porta è sempre aperta” per lei, come ha riportato il DailyMail, HBO ha accolto a braccia aperte anche Chris Noth, l’inconfondibile Mr. Big. Il grande amore di ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 agosto 2021) Sono ormai iniziate da alcune settimane le riprese di And Just Like That…, atteso revival della storica Sex and the. La serie, targata HBO, vedrà nuovamente come protagonisteBradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York, sullo sfondo della Grande Mela. Grande assente sarà, invece, Kim Cattrall nei panni dell’ironica e scoppiettante Samantha Jones, sebbene ci sia la possibilità – sempre più concreta – che possa tornare a sorpresa in un’ipotetica seconda stagione. Così come “la porta è sempre aperta” per lei, come ha riportato il DailyMail, HBO ha accolto a braccia aperte anche Chris Noth, l’inconfondibile Mr. Big. Il grande amore di ...

