“Scusate | lavoro come badante” L’oro dell’azzurro alle Olimpiadi ma mamma Veronica | “impazzita di felicità” | non va in tv

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 stanno regalando enormi soddisfazioni all'Italia sportiva soprattutto nell'atletica. Prima la medaglia d'oro di Marcell Jacobs nel 100 metri, poi quella di Massimo Stano (20km di marcia maschile), quindi quella di Antonella Palmisano (20km di marcia femminile) e infine quella della staffetta 4×100 con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu che hanno battuto la Gran Bretagna al fotofinish. Con il tempo di 37.50 gli staffettisti azzurri stabiliscono il record italiano e quinto tempo mondiale. Medaglia d'argento agli inglesi (37.51), bronzo al Canada (37.70). Il quartetto azzurro era arrivato in finale con il tempo di 37.95. È il primo oro per l'Italia

