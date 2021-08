Scuola, il governo vuole introdurre l’obbligo del vaccino anche per gli studenti delle superiori (Di sabato 7 agosto 2021) Per il momento gli studenti della Scuola superiore non hanno l’obbligo della vaccinazione. Ma il governo ci sta pensando. «Le università sono formate da spazi molto variegati dove non è sempre possibile garantire le distanze. Ci sono le aule ma anche le biblioteche, le residenze per gli studenti, i campus». A dirlo in un’intervista a La Stampa la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa parlando dell’obbligo del green pass per gli universitari. Scuola e università: green pass «Senza l’obbligo, il rientro non sarebbe ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) Per il momento glidellasuperiore non hannodella vaccinazione. Ma ilci sta pensando. «Le università sono formate da spazi molto variegati dove non è sempre possibile garantire le distanze. Ci sono le aule male biblioteche, le residenze per gli, i campus». A dirlo in un’intervista a La Stampa la ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa parlando deldel green pass per gli universitari.e università: green pass «Senza, il rientro non sarebbe ...

