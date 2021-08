Scuola, Bassetti a La7: “Rimpiango ex ministro Azzolina perché almeno aveva una idea. Questo governo non ha fatto niente” (Di sabato 7 agosto 2021) “Obbligo vaccinale per docenti? Questo provvedimento ha almeno due mesi di ritardo. Cosa abbiamo fatto a giugno e a luglio per la Scuola? niente. Devo dire che Rimpiango l’ex ministro Azzolina, perché almeno aveva una idea, cioè quella di rendere più sicura la Scuola. Alcune sue scelte non sono piaciute, però aveva una idea. Stavolta invece idee sulla Scuola non ne ho viste”. Così, durante la trasmissione“In Onda” (La7), ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “Obbligo vaccinale per docenti?provvedimento hadue mesi di ritardo. Cosa abbiamoa giugno e a luglio per la. Devo dire chel’exuna, cioè quella di rendere più sicura la. Alcune sue scelte non sono piaciute, peròuna. Stavolta invece idee sullanon ne ho viste”. Così, durante la trasmissione“In Onda” (La7), ...

