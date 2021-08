Scott Derrickson | il regista di ” Doctor Strange ” ironizza sulle critiche di Scorsese alla Marvel

(Di sabato 7 agosto 2021), ilche ha diretto ””, ha pubblicato un immagine molto ironica sul suo twitter. Dopo le dichiarazioni di James Gunndi Martin, si è alimentata una nuova ondata di battute ironiche. La situazione è degenerata quando, durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha dichiarato: Continuava ad andare contro la, in modo da avere l’attenzione della stampa per il suo film. Stava creando il suo film all’ombra dei film ...

Le dichiarazioni di James Gunn sulle critiche di Martin Scorsese alla Marvel hanno alimentato una nuova ondata di battute ironiche e commenti e, il regista di Doctor Strange, è intervenuto su Twitter condividendo un'immagine molto spiritosa. La situazione ha preso il via quando il regista di Guardiani della Galassia aveva ...è ancora legato al film come produttore esecutivo, con Sam Raimi che come detto dirigerà da una sceneggiatura scritta da Michael Waldron. Il sequel vedrà la partecipazione nel cast ...Scott Derrickson, regista di Doctor Strange, ha ironizzato sulle critiche di Martin Scorsese alla Marvel condividendo un'immagine online. Le dichiarazioni di James Gunn sulle critiche di Martin Scorse ...Ovviamente non se ne fece nulla, ma come l'avreste visto nel ruolo? Ecco per quale personaggio la Marvel considerò Johnny Depp all'epoca ...