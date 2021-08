"Sciacalli del Fatto, guardatevi allo specchio e fatevi schifo": attacchi a Renato Farina, la replica di Sallusti (Di sabato 7 agosto 2021) Ieri il Fatto Quotidiano, con la sua consueta ferocia, ha attaccato Renato Farina, nostro prestigioso collaboratore, perché in maniera legittima e trasparente ha avuto una collaborazione professionale (poche migliaia di euro all'anno) con il ministero guidato da Renato Brunetta. Sappiano quegli Sciacalli che noi siamo orgogliosi di ospitare la firma di Renato, che in quanto a collaborazioni improprie (una vicenda del passato legata ai Servizi) è un dilettante rispetto a tanti colleghi legati a doppio filo non solo con i Servizi ma pure con magistrati e politici. Che dire, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Ieri ilQuotidiano, con la sua consueta ferocia, ha attaccato, nostro prestigioso collaboratore, perché in maniera legittima e trasparente ha avuto una collaborazione professionale (poche migliaia di euro all'anno) con il ministero guidato daBrunetta. Sappiano quegliche noi siamo orgogliosi di ospitare la firma di, che in quanto a collaborazioni improprie (una vicenda del passato legata ai Servizi) è un dilettante rispetto a tanti colleghi legati a doppio filo non solo con i Servizi ma pure con magistrati e politici. Che dire, ...

Advertising

GiancarloGarci6 : RT @dukana2: Arrivano gli sciacalli di #Eni !! Per buttarsi sul cadavere della #Basilicata e “spolpare” gli ultimi resti con finte rinnovab… - cocchi2a : RT @dukana2: Arrivano gli sciacalli di #Eni !! Per buttarsi sul cadavere della #Basilicata e “spolpare” gli ultimi resti con finte rinnovab… - dukana2 : RT @dukana2: Arrivano gli sciacalli di #Eni !! Per buttarsi sul cadavere della #Basilicata e “spolpare” gli ultimi resti con finte rinnovab… - Minutza2 : RT @dukana2: Arrivano gli sciacalli di #Eni !! Per buttarsi sul cadavere della #Basilicata e “spolpare” gli ultimi resti con finte rinnovab… - Osatsanotnas : @elliott_il In realtà il problema è l'opposto, il PSG è simbolo dell'ipocrisia e delle contraddizioni dell'uefa e d… -