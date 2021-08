Scherma | Azzi | “Sorpreso da lettera fiorettisti | irrispettoso chiedere sostituzione Ct”

(Di sabato 7 agosto 2021) Momento di grande fermento per laitaliana, in particolare per il fioretto. Sedici azzurri della spedizione olimpica di Tokyo 2020 hanno infatti scritto unaal presidente federale Paolochiedendo ladel Ct Cipressa, confermando di fatto le parole (molto dure) dell’ex olimpionica Elisa Di Francisca. Proprioha voluto fare un po’ di chiarezza tramite una nota: “Nel ribadire quanto già affermato al termine del programma delle gare diall’Olimpiade di Tokyo 2020, che ha visto la nostra spedizione concludere con cinque medaglie (tre argenti e due ...

...Federscherma Paolorisponde così, attraverso una nota, alla richiesta dei fiorettisti azzurri di sostituire il ct Andrea Cipressa. Fa ancora rumore la delusione olimpica di Tokyo dove la...Continua il caos nellaazzurra. I fiorettisti presenti a Tokyo hanno inviato alla federazione e al presidente Paolouna lettera contro il commissario tecnico Andrea Cipressa , ritenuto unico colpevole della ..."La Federazione Italiana Scherma valuterà e comunicherà ogni iniziativa, le cui responsabilità e competenze in ambito federale sono esclusivamente in capo al Presidente e ai rappresentanti eletti in C ...'Sono cose che faranno male alla scherma. Queste cose si fanno in privato, ci vuole il rispetto della persona e tra l'altro è il padre di una delle atlete'. 6 Agosto 2021. Il tecnico non usa mezzi ter ...