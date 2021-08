(Di sabato 7 agosto 2021) Il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e contiene anche il modulo per richiedere l'incentivo da consegnare al rivenditore o in ...

Advertising

LaStampa : Scatta il bonus Tv, 15 milioni di apparecchi da rottamare - webecodibergamo : Dal 23 agosto, ecco come fare - iltirreno : Dal 23 agosto si può richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi stand… - Giacinto_Bruno : Scatta il bonus Tv, 15 milioni di apparecchi da rottamare - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Scatta il bonus Tv, 15 milioni di apparecchi da rottamare -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta bonus

La Stampa

Ilconsiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, che si ottiene rottamando apparecchi Tv che non saranno più idonei ai nuovi standard ...E nel frattempo, a partire dal 23 agosto,il nuovoper la rottamazione dei vecchi televisori che risulteranno obsoleti con l'adozione della nuova tecnologia digitale. Il nuovotv ...A partire dal 23 agosto, scatta il nuovo bonus per la rottamazione dei vecchi televisori che risulteranno obsoleti con l'adozione della nuova tecnologia digitale. Ma di cosa si tratta? Si tratta di un ...Un calendario più graduale per il riassetto delle frequenze e il passaggio definitivo al nuovo standard Dvbt-2 a partire dal 1 gennaio 2023. E nel frattempo, a partire dal 23 ago ...