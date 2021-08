Scarafaggi e insetti nella cucina del ristorante Giappo, sequestrato pesce per sushi (Di sabato 7 agosto 2021) I carabinieri del Nas di Reggio Calabria al termine di una breve attività investigativa finalizzata alla repressione della vendita di prodotti ittici nocivi per la salute, hanno eseguito un’ispezione all’interno di un ristorante etnico del centro reggino, concludendola con all’autorità giudiziaria del titolare ed il sequestro di oltre 500 kg di pesce destinato alla preparazione del sushi. I militari hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 7 agosto 2021) I carabinieri del Nas di Reggio Calabria al termine di una breve attività investigativa finalizzata alla repressione della vendita di prodotti ittici nocivi per la salute, hanno eseguito un’ispezione all’interno di unetnico del centro reggino, concludendola con all’autorità giudiziaria del titolare ed il sequestro di oltre 500 kg didestinato alla preparazione del. I militari hanno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

