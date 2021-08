Sbanda con l’auto, investe un furgone e si ribalta: 27enne ferito a Calcio (Di sabato 7 agosto 2021) Calcio. Incidente stradale all’alba di sabato a Calcio, nella Bassa bergamasca. Un automobilista di 27 anni ha perso il controllo della sua autovettura, ha investito un furgone posteggiato e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti in via Gaspare Orsi intorno alle 6:15. ferito in codice verde il 27enne, trasportato in ambulanza all’ospedale di Chiari. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Leggi su bergamonews (Di sabato 7 agosto 2021). Incidente stradale all’alba di sabato a, nella Bassa bergamasca. Un automobilista di 27 anni ha perso il controllo della sua autovettura, ha investito unposteggiato e si èto in mezzo alla carreggiata. I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti in via Gaspare Orsi intorno alle 6:15.in codice verde il, trasportato in ambulanza all’ospedale di Chiari. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

Advertising

marco_disca : @DanicWasTaken @lucabattanta @libellularib4 @AlbertoBagnai @borghi_claudio Governo coi 5stelle. Siccome è andato be… - salernotoday : Sbanda con l'auto e precipita in una scarpata a Palinuro: uomo vivo per miracolo - infoiteconomia : Riccione, sbanda con la Harley Davidson e finisce dentro un ristorante - Tiziana22709773 : @marcoschiona @Cambiacasacca Ma lui, in ferie, si sbanda con le villeggianti, va a finire che ci rimettiamo noi ?? No no , io insisto ! - larenait : +++ Ultima ora -