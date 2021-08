Sara Cunial è la protagonista del Grande Romanzo Italiano di quest’estate

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 agosto 2021) Se cercosu Google, il secondo risultato è dell’aprile 2020, un articolo uscito mentre eravamo tutti chiusi in casa; dice: «: “Vado al mare, sono una parlamentare”. L’ex grillina no vax multata sulla strada per Ostia». «Vado al mare, sono una parlamentare» sta fra Roberto Roversi e Vasco Rossi, sarebbe potuto essere il successo dell’estate, chissà perché invece s’è ostinata con la politica. Il quarto risultato è di poche settimane fa. «Fb oscura il profilo della deputata no vax. Lei su Telegram: “Non riusciranno a censurarmi”». Beato il tempo in cui non essere su una determinata piattaforma non ...