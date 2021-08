Sanzioni, mascherine, distanza: le regole per il ritorno in classe|Bianchi: nessuno schiaffo a chi lavora (Di sabato 7 agosto 2021) Niente protezioni se tutti sono vaccinati. I docenti che non hanno la certificazione dopo 5 giorni saranno sospesi dal servizio e dallo stipendio Leggi su corriere (Di sabato 7 agosto 2021) Niente protezioni se tutti sono vaccinati. I docenti che non hanno la certificazione dopo 5 giorni saranno sospesi dal servizio e dallo stipendio

Advertising

mariamacina : Scuola e green pass per docenti e studenti: le regole per il rientro a settembre- - SecolodItalia1 : Scuola tra mascherine, quarantena e sanzioni: come muoversi nel labirinto delle nuove regole - AvvMennillo : Sanzioni, mascherine, distanza: le regole per il ritorno in classe - AvvMennillo : Sanzioni, mascherine, distanza: le regole per il ritorno in classe -