Sanremo 2022 | le date e il toto-nomi per la conduzione con Amadeus

Leggi su dilei

(Di sabato 7 agosto 2021) Il no dinon è stato poi così granitico. Una volta sciolto il nome del conduttore e direttore artistico di, è iniziata la conta deidi coloro che potrebbero affiancare Amedeo Sebastiani in questa nuova impresa. E non sono pochi. Rimane in lizza (auspicabilmente) quello di Fiorello, che non si è però ancora fatto sentire dopo l’annuncio a sorpresa del ritorno di. Dopotutto, nessuno si sarebbe aspettato una riconferma del suo migliore amico alla guida della kermesse, soprattutto dopo le difficoltà dell’ultima edizione senza pubblico, che ha spento gli entusiasmi ...