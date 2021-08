Sanità nel Sannio, Rubano (Forza Italia) all’attacco di De Luca: “Da lui solo chiacchiere” (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Forza Italia torna all’attacco di Vincenzo De Luca. Lo fa sulla Sanità e con una nota a firma di Francesco Maria Rubano, sindaco di Puglianello e vice-coordinatore di Fi in Campania. Dichiara Rubano: “Le porte dell’ospedale Maria delle Grazie di Cerreto Sannita, al momento chiuse, non si sa ancora quando riapriranno. Era infatti il settembre 2020, quando il Presidente della Regione De Luca, in visita nel Sannio proclamava che da lì ad un mese il nosocomio di Cerreto sarebbe stato aperto. Ma così non è stato. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutitornadi Vincenzo De. Lo fa sullae con una nota a firma di Francesco Maria, sindaco di Puglianello e vice-coordinatore di Fi in Campania. Dichiara: “Le porte dell’ospedale Maria delle Grazie di Cerreto Sannita, al momento chiuse, non si sa ancora quando riapriranno. Era infatti il settembre 2020, quando il Presidente della Regione De, in visita nelproclamava che da lì ad un mese il nosocomio di Cerreto sarebbe stato aperto. Ma così non è stato. ...

