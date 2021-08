Saloni | 2 indirizzi da provare al rientro dalle vacanze

Leggi su vanityfair

(Di sabato 7 agosto 2021) Glow Hair & Beyond – Glow, come bagliore, è la luce di una passione che ha illuminato la storia di Lucio, un ragazzo di Napoli che due giorni dopo la sua Prima Comunione inizia a lavorare per un barbiere dove ci resterà per dodici anni. Con il primo stipendio compra un paio di Superga. La sua famiglia è molto importante e lo indirizza nonostante i sacrifici ad una scuola di tipo tecnica che poi lascia per iscriversi a quella per parrucchieri. A ventun anni decide che vuole inseguire la sua passione e nonostante le avversità della famiglia si trasferisce a Milano. La determinazione, la voglia di restituire qualche cosa alla sua famiglia lo spinge ad andare avanti.