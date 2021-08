Rottamazione tv, dal 23 agosto il bonus per l'acquisto dei nuovi apparecchi (Di sabato 7 agosto 2021) Dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus Rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. È quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene anche il modulo per richiedere l’incentivo da consegnare al rivenditore o in una isola ecologica autorizzata. Il bonus - chiarisce il Mise in una nota - consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) Dal 23i cittadini potranno richiedere iltv per l’di televisori compatibili con istandard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. È quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che contiene anche il modulo per richiedere l’incentivo da consegnare al rivenditore o in una isola ecologica autorizzata. Il- chiarisce il Mise in una nota - consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’del nuovo televisore, fino a un ...

