Rottamazione Tv | dal 23 agosto gli incentivi per l' acquisto dei nuovi apparecchi

(Di sabato 7 agosto 2021) Il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene anche il modulo per richiedere l'incentivo da consegnare al ...

Tv, bonus rottamazione: dal 23 agosto i cittadini potranno richiederlo - Nuovo standard digitale terrestre

23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonustv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt - 2/Hevc ...ROMA -23 agosto si potrà richiedere il bonustv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt - 2/Hevc Main 10. Il ...Dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici ...A partire dal 23 agosto, scatta il nuovo bonus per la rottamazione dei vecchi televisori che risulteranno obsoleti con l'adozione della nuova tecnologia digitale. Ma di cosa si tratta? Si tratta di un ...