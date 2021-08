Roma: «Troppi furti in zona». Scattano le indagini, individuati i ‘topi d’auto’ (Di sabato 7 agosto 2021) Erano tante le denunce esposte al commissariato Celio sui furti del quartiere, forse “troppe” dato l’arco di tempo. I residenti di San Saba da tempo avevano iniziato ad accusare diversi furti ai danni delle autovetture e così gli investigatori del commissariato locale hanno deciso di effettuare appostamenti specifici per vederci chiaro. Proprio durante un appostamento – avvenuto di notte all’incrocio tra via delle Terme di Caracalla e via Antonina – gli agenti hanno individuato 2 uomini intenti a trafugare all’interno di un camper. La loro strategia era ben visibile: uno dei due era rimasto in macchina, con l’auto parcheggiata proprio vicino al mezzo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) Erano tante le denunce esposte al commissariato Celio suidel quartiere, forse “troppe” dato l’arco di tempo. I residenti di San Saba da tempo avevano iniziato ad accusare diversiai danni delle autovetture e così gli investigatori del commissariato locale hanno deciso di effettuare appostamenti specifici per vederci chiaro. Proprio durante un appostamento – avvenuto di notte all’incrocio tra via delle Terme di Caracalla e via Antonina – gli agenti hanno individuato 2 uomini intenti a trafugare all’interno di un camper. La loro strategia era ben visibile: uno dei due era rimasto in macchina, con l’auto parcheggiata proprio vicino al mezzo, ...

Advertising

AlibrandoR : @cris_cersei Appena ritorno a Roma vediamo come procede in zona EUR, non credo di trovare troppi novax da quelle parti - InteristaLota : @gianninastar14 Sicuramente non il Milan.... Avrebbero troppi Galli nel pollaio (Ibra e Giroud) La Juve nemmeno dev… - tizowi1 : @pietroraffa @CarloCalenda Però bisogna dire che tralasciando Tokio(per ovvi motivi) anche le precedenti città orga… - aldo73566073 : @PinoVaccaro77 @FabRavezzani Chiedo cosa c’entra le vittorie dei nostri atleti alle olimpiadi con il no della Raggi… - carloemme50 : @roma_paoletta Sono un po’ troppi a voler pretendere la paternità (o la maternità) di ciò che sia la sinistra. Io c… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Troppi Roma, troppi nodi per essere Special ForzaRoma.info Troppa burocrazia, “Chiedo anticipo alle banche per andare veloce” I porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle stanno cambiando il loro volto in modo radicale. A raccontare questa metamorfosi è Pasqualino Monti, presidente dell’autorità di sistema ...

Calciomercato Roma, via a titolo definitivo | Destinazione Serie A Calciomercato Roma, il giocatore andrà via a titolo definitivo. Destinazione in Serie A. Anche se ci sono anche club di Premier alla finestra ...

I porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle stanno cambiando il loro volto in modo radicale. A raccontare questa metamorfosi è Pasqualino Monti, presidente dell’autorità di sistema ...Calciomercato Roma, il giocatore andrà via a titolo definitivo. Destinazione in Serie A. Anche se ci sono anche club di Premier alla finestra ...