Roma, sconfitta contro il Betis: amichevole folle e ricca di emozioni, tre espulsioni (Di sabato 7 agosto 2021) Il Betis Siviglia ha sconfitto la Roma per 5-2, al termine di un'amichevole pre-campionato ricca di emozioni e colpi di scena. Primo tempo turbolento e caratterizzato da molteplici occasione da gol da entrambe le parti. Ad aprire i giochi è stato il giovane Rodri Sanchez, classe 2000, fautore della rete del vantaggio sivigliano con un mancino a giro splendido; il tutto, peraltro, derivato da una disattenzione collettiva dei giallorossi, in occasione di un calcio piazzato. Pareggio giallorosso al 27?, con Shomurodov in rete con un destro piazzato a dir poco glaciale, dopo uno scatto poderoso a fulminare ...

