ROMA, RINASCIMENTO-CAMBIAMO: “IN MUNICIPI CON NOSTRI CANDIDATI PRESIDENTI” (Di sabato 7 agosto 2021) “La coalizione di centrodestra nella sua interezza non riesce a riunirsi per fare sintesi sui MUNICIPI di ROMA Capitale? Nessun problema, noi di RINASCIMENTO Sgarbi e CAMBIAMO con Toti, lunedì prossimo inizieremo un tavolo di confronto insieme anche a Rivoluzione Animalista, Democrazia del Popolo e Movimento Cantiere Italia, al fine di individuare i CANDIDATI PRESIDENTI dei MUNICIPI, con la possibilità di correre in maniera autonoma. Dopo il passo indietro di Vittorio Sgarbi da candidato sindaco per favorire l’unita del centrodestra con Michetti sindaco e la successiva ... Leggi su cityroma (Di sabato 7 agosto 2021) “La coalizione di centrodestra nella sua interezza non riesce a riunirsi per fare sintesi suidiCapitale? Nessun problema, noi diSgarbi econ Toti, lunedì prossimo inizieremo un tavolo di confronto insieme anche a Rivoluzione Animalista, Democrazia del Popolo e Movimento Cantiere Italia, al fine di individuare idei, con la possibilità di correre in maniera autonoma. Dopo il passo indietro di Vittorio Sgarbi da candidato sindaco per favorire l’unita del centrodestra con Michetti sindaco e la successiva ...

