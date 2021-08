Roma. Rinascimento-Cambiamo: “In Municipi con nostri candidati presidenti” (Di sabato 7 agosto 2021) “La coalizione di centrodestra nella sua interezza non riesce a riunirsi per fare sintesi sui Municipi di Roma Capitale? Nessun problema, noi di Rinascimento Sgarbi e Cambiamo con Toti, lunedì prossimo inizieremo un tavolo di confronto insieme anche a Rivoluzione Animalista, Democrazia del Popolo e Movimento Cantiere Italia, al fine di individuare i candidati presidenti dei Municipi, con la possibilità di correre in maniera autonoma”. Così, in una nota, Massimo Pezzella, responsabile del comitato promotore “Cambiamo” Roma, e Dario Di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 agosto 2021) “La coalizione di centrodestra nella sua interezza non riesce a riunirsi per fare sintesi suidiCapitale? Nessun problema, noi diSgarbi econ Toti, lunedì prossimo inizieremo un tavolo di confronto insieme anche a Rivoluzione Animalista, Democrazia del Popolo e Movimento Cantiere Italia, al fine di individuare idei, con la possibilità di correre in maniera autonoma”. Così, in una nota, Massimo Pezzella, responsabile del comitato promotore “, e Dario Di ...

