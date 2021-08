Roma, arrestata Maria Licciardi: era il capo dell’omonimo clan (Di sabato 7 agosto 2021) All’aeroporto di Ciampino Maria Licciardi ha subito l’arresto, mentre si stava recando a Malaga. La boss era indagata per vari reati Era in procinto di recarsi a Malaga, in Spagna, per andare a trovare la figlia e per curare degli affari. All’alba della partenza, però, Maria Licciardi ha subito l’arresto. La donna, ritenuta dalla Procura di Napoli a capo dell’omonimo clan fondato dal fratello Gennaro, ha ricevuto la visita degli inquirenti nella mattinata di Sabato 7 Agosto all’aeroporto di Ciampino, a Roma. Insieme con lei c’erano due ... Leggi su zon (Di sabato 7 agosto 2021) All’aeroporto di Ciampinoha subito l’arresto, mentre si stava recando a Malaga. La boss era indagata per vari reati Era in procinto di recarsi a Malaga, in Spagna, per andare a trovare la figlia e per curare degli affari. All’alba della partenza, però,ha subito l’arresto. La donna, ritenuta dalla Procura di Napoli afondato dal fratello Gennaro, ha ricevuto la visita degli inquirenti nella mattinata di Sabato 7 Agosto all’aeroporto di Ciampino, a. Insieme con lei c’erano due ...

