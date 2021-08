Rivoluzione Napoli, pronte tre cessioni: i nomi (Di sabato 7 agosto 2021) Il mercato del Napoli passa anche per le cessioni minori per monetizzare e cercare di alleggerire, per quanto possibile, il monte ingaggi. Ecco che i partenopei si trovano a fronteggiare cessioni come quelle di Amato Ciciretti al Pordenone e Folorunsho che lo raggiungerà nella giornata di lunedì, stessa destinazione. Altre cessioni potrebbero riguardare Sebastiano Luperto (su di lui è forte il pressing dell'Empoli) e Gennaro Tutino sempre più vicino al Parma con dei piccoli cavilli contrattuali ancora da limare. Finisce sul mercato anche Adam Ounas: nonostante il gradimento di Spalletti per il giocatore, dopo i ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021) Il mercato delpassa anche per leminori per monetizzare e cercare di alleggerire, per quanto possibile, il monte ingaggi. Ecco che i partenopei si trovano a fronteggiarecome quelle di Amato Ciciretti al Pordenone e Folorunsho che lo raggiungerà nella giornata di lunedì, stessa destinazione. Altrepotrebbero riguardare Sebastiano Luperto (su di lui è forte il pressing dell'Empoli) e Gennaro Tutino sempre più vicino al Parma con dei piccoli cavilli contrattuali ancora da limare. Finisce sul mercato anche Adam Ounas: nonostante il gradimento di Spalletti per il giocatore, dopo i ...

