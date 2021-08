(Di sabato 7 agosto 2021) E'ieri a 88all'ospedale Infermi di, Gigliola Giorgini, nota come "Ebe", figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la "di Carpineta". Il decesso - riporta l'edizione riminese del Corriere di Romagna - è legato agli effetti di una neoplasia: oggi - spiega il quotidiano - i funerali, che saranno celebrati a Sant'Ermete nel Riminese.La storiaNata a Pian Del Voglio, nel Bolognese, nel 1933, "Ebe" era stata definita la "di Carpineta", per il suo ruolo alla guida della congregazione Pia ...

Advertising

andreastoolbox : Rimini, morta la santona 'Mamma Ebe'. Aveva 88 anni | Sky TG24 - statodelsud : Rimini, morta la santona “Mamma Ebe”. Aveva 88 anni - Pino__Merola : Rimini, morta la santona “Mamma Ebe”. Aveva 88 anni - StraNotizie : E' morta a Rimini la santona 'Mamma Ebe' - 24emilia : Morta a Rimini a 88 anni Mamma Ebe | 24Emilia -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini morta

E'ieri a 88 anni all'ospedale Infermi di, Gigliola Giorgini, nota come 'Mamma Ebe', figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la 'Santona di ...ieri a 88 anni all'ospedale Infermi di, Gigliola Giorgini , nota come "Mamma Ebe" , figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la "Santona di ...BOLOGNA. È morta venerdì 6 a 88 anni all'ospedale Infermi di Rimini, Gigliola Giorgini, nota come 'Mamma Ebè, figura controversa e protagonista di cronache giudiziarie e conosciuta anche come la 'Sant ...Gigliola Giorgini aveva legato il suo nome alla provincia di Pistoia: la sua attività di guida spirituale sfociò in inchieste giudiziarie ...