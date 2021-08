Ricordate Bianca, la prima moglie di Enrico Brignano? Ecco come si è ridotta (Di sabato 7 agosto 2021) Vediamo insieme la donna che ha sposato in prime nozze il noto conduttore e comico Enrico Brignano prima di Flora Canto. Bianca la prima moglie di Enrico BrignanoIl noto comico italiano in questi ultimi giorni è diventato nuovamente padre del piccolo Niccolo, dopo la prima figlia avuta dalla moglie, Martina. Flora Canto, per chi non lo sapesse ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Ma in pochissimi sanno che in ... Leggi su formatonews (Di sabato 7 agosto 2021) Vediamo insieme la donna che ha sposato in prime nozze il noto conduttore e comicodi Flora Canto.ladiIl noto comico italiano in questi ultimi giorni è diventato nuovamente padre del piccolo Niccolo, dopo lafiglia avuta dalla, Martina. Flora Canto, per chi non lo sapesse ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Ma in pochissimi sanno che in ...

Advertising

bianca_log : RT @AlleracNicola: Ve li ricordate i runners che dovevano scappare dai droni e dalle telecamere di Barbara D'Urso? Un anno e mezzo dopo vin… - targa_rtarga53 : RT @Lucrezi97533276: Ma vi ricordate quando questo signore voleva “preservare la razza bianca “ ?È’ stato un po’ di anni fa ma non moltissi… - elMago_Silvano : RT @Lucrezi97533276: Ma vi ricordate quando questo signore voleva “preservare la razza bianca “ ?È’ stato un po’ di anni fa ma non moltissi… - InfinitoIsacco : RT @Lucrezi97533276: Ma vi ricordate quando questo signore voleva “preservare la razza bianca “ ?È’ stato un po’ di anni fa ma non moltissi… - valeespace : Raga ma voi vi ricordate di Bianca Zennaro e Tommaso Benedetti ?? -