Respinto il ricorso di 10 operatrici no vax di una casa di riposo: restano in ferie forzate, per il loro lavoro “il vaccino è requisito essenziale” (Di sabato 7 agosto 2021) Devono rimanere in ferie forzate perché per chi svolge il loro lavoro “la vaccinazione è un requisito essenziale“. Il giudice Gabriele Allieri del Tribunale di Pavia ha Respinto con questa motivazione il ricorso presentato da 10 operatrici socio-sanitarie di una casa di riposo che hanno rifiutato il vaccino contro il Covid. In seguito al loro no, la cooperativa “Argentum Servizi” di Milano le ha messe tutte in ferie e per queste si sono rivolte alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Devono rimanere inperché per chi svolge il“la vaccinazione è un“. Il giudice Gabriele Allieri del Tribunale di Pavia hacon questa motivazione ilpresentato da 10socio-sanitarie di unadiche hanno rifiutato ilcontro il Covid. In seguito alno, la cooperativa “Argentum Servizi” di Milano le ha messe tutte ine per queste si sono rivolte alla ...

