Renault 4 - I 60 anni dellutilitaria francese - FOTO GALLERY

(Di sabato 7 agosto 2021) Nell'agosto del 1961 parte la produzione della4 nello stabilimento di Billancourt, alle porte di Parigi: inizia così la storia di un modello di grande successo che, con oltre 8,1 milioni esemplari assemblati in poco più di tre decenni, sarebbe entrato di diritto nell'Olimpo delle grandi icone francesi come la rivale Deux Chevaux, la Citroën 2CV. Molto apprezzata anche in Italia, la R4 fu prodotta in 28 Paesi, inclusa la nostra penisola (dall'Alfa Romeo), e venduta in oltre 100 nazioni. Numeri impensabili per un'auto che, pur con numerose migliorie, è rimasta sempre fedele al modello originario di 60fa. Proprio a partire dal lancio di ...