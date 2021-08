Renato Farina si è dimesso da consigliere del ministro Brunetta | il passo indietro dell’agente Betulla dopo le polemiche

(Di sabato 7 agosto 2021) Il gabinetto delper la Pubblica amministrazione ha ricevuto la lettera di dimissioni didall’incarico didi. L’agente, giornalista-spia che patteggiò per Abu Omar, era stato ingaggiato comeper la comunicazione istituzionale.lee l’interrogazione presentata dal M5s, ha deciso per il. “Ho rassegnato con animo leggero le mie dimissioni – scrivein una nota – per il ...

reportrai3 : Renato Farina, è stato "assunto" al ministero della Pubblica amministrazione. A darne notizia è il Fatto Quotidiano… - reportrai3 : Era il 2012 quando Bernardo Iovene intervistava l'allora onorevole Renato Farina e gli chiedeva conto delle sue att… - marcotravaglio : L'arruolamento di Renato Farina nello staff del ministro Renato Brunetta in qualità nientemeno che di "consulente g… - petergomezblog : Renato Farina si è dimesso da consigliere del ministro Brunetta: il passo indietro dell'agente Betulla dopo le pole…

1. I FAZIOSI SCIACALLI DEL 'FATTO' Alessandro Sallusti per 'Libero Quotidiano'E BRUNETTA Ieri il Fatto Quotidiano, con la sua consueta ferocia, ha attaccato, nostro prestigioso collaboratore, perché in maniera legittima ...Ieri il Fatto Quotidiano , con la sua consueta ferocia, ha attaccato, nostro prestigioso collaboratore, perché in maniera legittima e trasparente ha avuto una collaborazione professionale (poche migliaia di euro all'anno) con il ministero guidato da ...“Ci faremo ascoltare dal governo”: sono le prime parole di Giuseppe Conte dopo l’incoronazione a capo del M5S, avvenuta con oltre il 92% dei voti degli iscritti sulla nuova piattaforma SkyVote. Interv ...Renato Farina, ex vicedirettore di Libero, è da molti anni un personaggio chiacchierato. Collaborò con il Sismi diretto allora da Nicolò Pollari, fu informatore agente provocatore, per esempio nel cas ...