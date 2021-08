Red Ronnie intervista l’avvocato Linda Corrias: “Se una legge è ingiusta va combattuta” (Di sabato 7 agosto 2021) Continuano le interviste di Red Ronnie a personaggi del mondo della medicina e del diritto in dissenso con le misure adottate per fronteggiare la pandemia. Il critico musicale ha parlato del Green pass, e più in generale delle misure adottate dall’inizio dell’emergenza, con l’avvocato Linda Corrias. La legale sarda ha spiegato perché ritiene che alcune decisione del Governo siano lesive delle libertà fondamentali dell’individuo. Ma ancor di più l’avvocato ritiene alcuni provvedimenti illogici. La Corrias è tornata indietro nel tempo fino all’inizio del primo lockdown. Da quel momento ... Leggi su optimagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Continuano le interviste di Reda personaggi del mondo della medicina e del diritto in dissenso con le misure adottate per fronteggiare la pandemia. Il critico musicale ha parlato del Green pass, e più in generale delle misure adottate dall’inizio dell’emergenza, con. La legale sarda ha spiegato perché ritiene che alcune decisione del Governo siano lesive delle libertà fondamentali dell’individuo. Ma ancor di piùritiene alcuni provvedimenti illogici. Laè tornata indietro nel tempo fino all’inizio del primo lockdown. Da quel momento ...

