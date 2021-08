Reazione a catena | Marco Liorni alle Figlie delle Stelle | ' Pagate l' inesperienza'

(Di sabato 7 agosto 2021) Nuove emozioni aall'interno della puntata di sabato 7 agosto. Direttamente dalla Sicilia, lesono giunte nel game show per provare a battere i campioni del momento. Mamma ehanno dato del filo da torcere ai Numeri Primi, infatti prima della Zot sono riuscite a raccogliere ben 83 mila euro contro i 50 mila dei loro avversarsi. Purtroppo le ragazze sono scivolate all'Intesa Vincente e la finale ha riservato qualche spiacevole colpo di scena per i campioni attuali., i Numeri Primi ancora ...

Advertising

Cami71Michele : @now_or_never20 Ti sto leggendo dai Tweet su reazione a catena... Attendo anche I tweet quando vedi un porno... ?? ??… - sugarvanilla : L'unica cosa che salvo dell'estate è Reazione a catena - piulietta : non la tipa di reazione a catena che dice che i cancro sono i più buoni dello zodiaco... e di che segno è lei? cancro esatto. irreali - PEACHYWORLD2 : No vabbè ?? @francescacheeks (Rai 1, Reazione a catena) - max__pacino : Settimanale di reazione a catena #reazioneacatena -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione catena

2019) con Diana Amft 18.00 AMORE IN QUARANTENA con Gabriele Orsi 18.45con Marco Liorni 20.00TG1 TELEGIORNALE 20.35 TECHETECHETE' Varietà 21.25 THE VOICE SENIOR con Antonella ...Chi è Marco Liorni: età, moglie, carriera e curiosità Vip e Personaggi Redazione Web - 2 Ago 2021 Marco Liorni è uno dei presentatori più conosciuti e amati della televisione ...A Reazione a Catena su Rai 1 la squadra denominata "I Numeri Primi" formata da Davide, Claudio e Lorenzo, hanno vinto il montepremi di 17.125 euro.L’attaccante giallorosso non è sul calciomercato, ma le ultime notizie parlano di una novità per il futuro di Dzeko all’Inter. La situazione relativa al calciomercato degli attaccanti potrebbe sblocca ...