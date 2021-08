Qui Bari – Tutto il gruppo squadra sarà vaccinato

Advertising

500taur : quando sono scappato dal 2378 ho rubato un phaser a un carabiniere delle galassie e quando sono arrivato qui dovevo… - Angela300564201 : - FrancescoBube : Qui abbiamo accolto la creme della creme 'Avevo 16 anni e feci quella foto che rimase nella storia': il fotorepor… - Ramichris75 : RT @Italia: Oggi vi portiamo in Puglia, a Bari, nella suggestiva location del Teatro Margherita, qui, fino al 25 agosto, vi aspetta la most… - DaitarnTR3 : RT @cardetta_terry: se vieni a #Bari devi per forza andare a 'fart na birr N'derr alla lanz” immigrati, bionde, ragazzi col fisico da paura… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui Bari

La Repubblica

... in provincia di Brindisi, lungo la superstrada che collegaal resto del Salento ed è quindi ...più che altro c'è l'eclettismo di un progetto originale, personale, nato quasi per caso. Anzi ......profittevoli ed un centinaio potrebbero ricadere nell'interesse di Mediocredito - Popolare. Il ...la questione sarebbe più spinosa, considerando anche le ripercussioni ideologiche sul ...Antonio Mazzotta, nuovo terzino del Bari, ha parlato così della sua scelta che lo ha portato in Puglia: "Sin dalla prima chiamata del DS Polito mi sono subito messo a ...Bloccati per ore sull'aereo in un periodo, come quello che stiamo vivendo, dove ogni tipo di assembramento è estremamente rischioso. A ...