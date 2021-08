Questo è un deputato. È pugliese Davide Galantino, volgarità nel social network (Di sabato 7 agosto 2021) Nell’immagine diffusa da Selvaggia Lucarelli le espressioni usate dal parlamentare nei riguardi della giornalista. La volgarità nei social network è un’emergenza di Questo Paese ma è molto sottovalutata. Ma è un’emergenza. Che un esponente istituzionale debba utilizzare espressioni del genere nella comunicazione pubblica è ulteriormente inaccettabile, proprio per il ruolo istituzionale. Dire che la si pensa diversamente, senza offendere l’interlocutore, sembra ormai una cosa superata. È come se non dire volgarità equivalga a non esistere. Linguaggio da censurare, oltretutto nei riguardi di una donna. ... Leggi su noinotizie (Di sabato 7 agosto 2021) Nell’immagine diffusa da Selvaggia Lucarelli le espressioni usate dal parlamentare nei riguardi della giornalista. Laneiè un’emergenza diPaese ma è molto sottovalutata. Ma è un’emergenza. Che un esponente istituzionale debba utilizzare espressioni del genere nella comunicazione pubblica è ulteriormente inaccettabile, proprio per il ruolo istituzionale. Dire che la si pensa diversamente, senza offendere l’interlocutore, sembra ormai una cosa superata. È come se non direequivalga a non esistere. Linguaggio da censurare, oltretutto nei riguardi di una donna. ...

EnioNonno : RT @stanzaselvaggia: “Vecchia”. “Cogliona prezzolata”. Stamattina mi sono svegliata con non so quante notifiche di questo DEPUTATO di Frate… - SI_sinistra : RT @NFratoianni: Non ho mai avuto dubbi nell’esprimere solidarietà a @GiorgiaMeloni quando veniva insultata. Mi aspetto ora parole di conda… - NFratoianni : Non ho mai avuto dubbi nell’esprimere solidarietà a @GiorgiaMeloni quando veniva insultata. Mi aspetto ora parole d… - ToninoRomanelli : RT @stanzaselvaggia: “Vecchia”. “Cogliona prezzolata”. Stamattina mi sono svegliata con non so quante notifiche di questo DEPUTATO di Frate… - MaccaBank : RT @stanzaselvaggia: “Vecchia”. “Cogliona prezzolata”. Stamattina mi sono svegliata con non so quante notifiche di questo DEPUTATO di Frate… -